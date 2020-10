DEBAT: Min tillid er blevet svækket

Det er jeg ikke enig i:

Med et indbyggertal i Hillerød Kommune på 40.000 kunne hver borger i hele kommunen, børn og voksne, have undgået at skulle betale DKK 125,00 til Hillerød Kommune. Eller sagt på en anden måde : DKK 500 pr. familie på 4 personer i gennemsnit. Det er selvfølgelig sikkert småpenge for direktør Søren Støvring, men det er dog et beløb for mange, der ikke har samme indkomstforhold, og hvor for eksempel stigningen i folkepension og ATP ikke holder trit med stigningen i ens samlede udgifter.