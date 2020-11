DEBAT: Fortæl om klima og bynatur

På Torvet i Hillerød står i øjeblikket en flot rød container. Her viser Kulturspot, Museum Nordsjælland en fin lille mobil udstilling, der fortæller om Favrholm området syd for Hillerød. Udgravningen til det nye supersygehus har nemlig affødt en masse spændende historier og arkæologiske fund.

Ideen er glimrende og fortjener at blive genbrugt af Hillerød Kommune. Kommunen har nemlig tidligere i år offentliggjort både en plan for klimaet og en for naturen i byen. Klimaet og naturen angår os alle og begge planer fortjener i den grad at blive set og diskuteret af borgerne. Kommunen kan starte en mægtig god introduktion til de to temaer ved at opstille en blå og en grøn container til hhv. klima og bynatur.