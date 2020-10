DEBAT: Den tavse bestyrelse

Man skulle tro, at bestyrelsesmedlemmerne i Hillerød Forsyning udover vederlag også har fået tildelt mundbind. Bestyrelsen, der tæller repræsentant fra Venstre, Socialdemokratiet og Enhedslisten, har i de efterhånden mange sager og skriverier været noget tavse. Det til trods for at man som bestyrelsesmedlem har et klart ansvar, der skal sikre sund ledelsespoltik, åbenhed og ansvarlighed i forhold til økonomien.