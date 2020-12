DEBAT: Bevar det grønne Hillerød

Det har i mange år været en del af Hillerøds kommuneplan, at der skal være åbent land mellem Allerød og Hillerød. Man skal fornemme, at der er 2 byer. Sådan bør det også være fremover.

Ved bebyggelse af 165 rækkehuse i Ny Hammersholt vil man kort tid efter at være kørt ud af Allerød Kommune kunne se rækkehuse, som vil ligge højt i forhold til terrænet.

I dag fornemmer man først bymæssig bebyggelse, når man er kørt ind i Lille Sverige. Vi ønsker, at de små landsbysamfund skal bevares. De er unikke for Hillerød og for beboerne i området.