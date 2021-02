Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Alsønderup Skole og SFs hukommelsestab

Debat Hillerød - 08. februar 2021 kl. 11:18 Af Jørgen Suhr byrådsmedlem (R), medl. af Børn, Familie og Ungeudvalget Kontakt redaktionen

Når SF og Rikke Macholm i et debatindlæg skriver, at man står meget uforstående overfor, at man kan overveje at placere elever fra Hillerød Dagebehandlingsskole på Alsønderup Skole, så klinger det ærlig talt noget hult. Og er også imod bedre vidende. Lad mig gøre opmærksom på, at SF selv har været med til at vedtage flg. i det seneste budgetforlig, pkt. 38 i forligsteksten:

"Vi vil undersøge, om vi kan samle Hillerød Dagbehandlingsskole, som har afdelinger på Ullerød Skole og Store Dyrehave Skole, på ét sted. Da der ser ud til at være plads på Hillerød Vest Skolens afdeling i Alsønderup, beder vi forvaltningen afklare grundlaget for at placere Dagbehandlingsskolen der og afklare, hvad der skal til for at bruge dagbehandlingsskolens tidligere matrikler til dagtilbud. Afklaringen fremlægges til politisk behandling, og vi vil derefter i forbindelse med en budgetopfølgning beslutte at afsætte midler til ekstern rådgivning i fald vi beslutter at gå videre med sagen"

Og når det samtidig iklædes en retorik om, at SF har (et særligt?) varmt hjerte for Hillerøds udsatte børn og unge, så står jeg personligt helt af. For hvad er det, vi gør i denne sag? Vi gør det, at vi rigtig tidligt inddrager lokalbefolkning og andre interessenter i en dialog om fordele og ulemper ved den nævnte løsning. Vi sidder netop ikke som alvidende politikere på Rådhuset og trækker en beslutning ned over hovedet på hverken voksne eller børn.

