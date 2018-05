Borgmesteren stiller ikke krav til bygherrer

Borgmester Kirsten Jensen stiller ikke krav til bygherrer om at overholde den nye kommuneplans bestemmelser for stationsområdet. Der tales flot udenom i svaret på mit læserbrev.

The Hill ligger i område SB c 47 med rammer op til otte etager og bebyggelsesprocenter på 200. Alle kan bedømme dette projekt ved selvsyn, nogle er begejstrede, andre synes det er forfærdeligt. Undertegnede synes, det er et byggeri, der ødelægger omgivelserne fuldstændigt med sine syv-otte etager.

Området ved Vibekevej er omfattet af rammebestemmelsen SB c 48, med fire etager og en bebyggelsesprocent på 155. Den nye kommuneplan fra dec. 2017 er lavet efter The Hill bebyggelsen, byrådet må have tænkt sig godt om for nogle måneder siden. Hvis disse rammer var afholdt i det fremsendte projekt på Vibekevej, kunne den kommende borgerdebat have drejet sig om Hildis Haves tilpasning til omgivelserne og bevaringsværdige bygninger i området.