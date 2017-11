Vi kan gøre det bedre

Vores placering som nummer 80 er ganske enkelt ikke god nok. Vi kan og skal gøre det bedre. For med den placering er det meget svært at nå målet om at være en af de bedste kommuner at bo i, hvilket er en forudsætning for at tiltrække flere nye skatteborgere.

Fortællingen om, at "det går godt", og at man både kan få skattelettelser og øget velfærd. Det passer ikke. Undersøgelsen fra Mandag Morgen viser med al tydelighed, at den hidtidige politiske linie har spillet fallit. Det skal vi have gjort op med. Jeg vil derfor bruge al min energi på at sikre, at den politiske linje ændres, så Helsingør Kommune kan arbejde sig op på listen og blive en af landets mest attraktive kommuner til gavn for dem, der bor i kommunen og for de tilflyttere, som vi gerne vil tiltrække.