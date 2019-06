Der skal spares på kommunens skoler. Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Vi er bekymrede over besparelser på skole og dagtilbud

Debat Helsingør - 12. juni 2019 kl. 06:51 Af Monica og Kjell Evensen, Mor til Sol i 4.D. på Skolen ved Gurrevejen, Teglstrup Have Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er blevet meget bekymrede over at høre, at Børne- og Uddannelsesudvalget skal mødes for endnu engang at overveje besparelser på Skole- og dagtilbudsområdet!

Især forslaget om at hæve klasseloftet til max. 28 elever samt helt ophæve klasseloftet for udskolingsklasserne, indførelse af endnu en lukkeuge i SFO og klub området og omlægning af svømmeundervisning til idrætsundervisning, kan vi slet ikke forstå.

Mht. klasseloftet så syntes vi allerede på nuværende tidspunkt, med max. 24 elever i klasserne, at både elever og lærere er udfordret med hensyn til at have tid nok til faglig indlæring og trivsel i klasserne. Man skal også huske på, at når man ønsker inklusion på skolerne i Helsingør kommune, så betyder det at der kræves en del mere af både lærere, de børn som gik i klassen i forvejen og af det barn som inkluderes.

Hvis man indfører endnu en lukkeuge, i stedet for en ekstra uges Sommerlejr, så rammer man (igen) de familier som har færrest resurser. Det er ikke alle forældre som selv kan vælge, hvornår de vil holde ferie, og det er heller ikke alle familier som har bedsteforældre eller andre voksne i deres netværk, som kan passe børnene i en lukkeuge. Så er der kun den mulighed tilbage, at de skal tilmelde deres børn nødpasning. Det kan sikkert være udmærket for de børn som er stærke, har gode sociale kompetencer og let kan tilpasse sig. Men det er helt sikkert en belastning for de børn, som i forvejen har det svært, og vi mener det er at lade udsatte børn i stikken hvis man indfører endnu en lukkeuge.

Mht. omlægning af svømmeundervisningen så er det da ærgerligt, hvis så fantastisk et tiltag som H2O camp ikke skal fortsætte. Vores opfattelse er helt klart, at de børn som har været på H2O camp de sidste par år, har lært at svømme langt bedre end med den traditionelle undervisning 1 gang pr. uge, som man havde da vi voksne gik i skole. Udover at lære at svømme og udføre livredning har de fået kendskab til bade- og strandsikkerhed, førstehjælp samt en del om kroppen, kost og sundhed, hvilket nok ikke vil ske hvis man går tilbage til en mere traditionel svømmeundervisning.

Vi ved godt, at alt i sidste ende afhænger af de midler, som er til rådighed i budgettet. Men når Helsingør Kommune ønsker at tiltrække (og vel også fastholde) børnefamilier, så er det jo ikke hensigtsmæssigt gang på gang at skære i de tiltag, som gør det attraktivt at være børnefamilie i denne kommune. Det må da være muligt at finde pengene andre steder? Jeg kan personligt ikke se, at man ikke kan vælge at give færre penge til kulturelle arrangementer og så undlade at spare så voldsomt på skoleområdet. Børnene og deres kompetencer skal jo sikre vores allesammens fremtid, derfor bør vi investere i dem.