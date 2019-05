Vestkilen og biodiversiteten

Debat

Tirsdag den 14. maj skrev Peter Kirkeby et læserbrev, hvor han beklagede, at Lars Wichmann ikke længere skal have lov til at have sine dyr gående på den fredede grønne vestkile langs Klostermosevej. Han fremsætter det som en sag, hvor en professionel landmand er blevet fravalgt frem for nogle "hobbylandmænd". Nu er det ikke blevet offentliggjort endnu, hvem der får retten til at sætte dyr ud på arealet, men man kan i hvert fald konstatere at Lars Wichmann er så professionel, at han har sørget godt for sine dyr. Tilmed så godt, at de er blevet fodret ekstra om vinteren, fordi der har været alt for mange dyr på området til voldsom skade for den biodiversitet som er kommunens målsætning.