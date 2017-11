Velfærdsmodellen

Nu skal der stemmes. Hvis jeg som byrådskandidat for socialdemokratiet bliver valgt, kan jeg ikke love guld og grønne skove men jeg kan love, at jeg vil kæmpe hårdt for at vi får ændret på vores velfærd.

Velfærd og værdighed er grundstenen i vores kommune, og det skal vi værne om.

Det er ikke værdigt for vores børn, at der ikke altid er tid til nærvær, og når de skal passes i vores pasningstilbud, så skal der være hænder nok.

Det er ikke værdigt, at de ældre ikke kan få et bad når de vil. Det er heller ikke værdigt, at de ældre der modtager hjemmepleje, skal møde mange nye ansigter flere gange dagligt, når der er besøg fra hjemmeplejen. Vi skal have en ældrepleje, hvor man kan føle sig tryg.

Vi skal have et bredt kulturtilbud for alle, og ikke kun for eliten.

Vi skal have skoler, hvor der er tid til den enkelte elev, og lærerne skal have tid til at forberede sig ordentligt.

Vi skal have en kommune som er i stand til - på ordentlig vis - at sikre de syge, de ledige og de handicappede en værdig tilværelse uden at de konstant skal føle sig kontrolleret.

Vi skal have boliger til dem som ikke selv har mulighed for at købe.

Vi skal sikre flere muligheder for uddannelser og praktikpladser, og derfor skal vi bl.a have flere virksomheder til at tage lærlinge ind.

Nogen vil så spørge mig: Hvor skal pengene så komme fra. Og til det kan jeg svare, at de ikke skal komme ved at sænke skatterne. De skal komme ved, at vi tiltrækker flere familier til kommunen. Det betyder jo flere skattekroner. Herudover skal pengene også komme via en vis omprioritering af vores alle sammen pengekasse.

Ja, der er nok at tage fat på, og jeg stiller mig gerne til rådighed for dette, så husk at stemme den 21. november. Og stem gerne personligt på Lene Lindberg (Nr 5 på liste A).