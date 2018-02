Mette Lene Jensen(V).

Send til din ven. X Artiklen: Værdig ældrepleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Værdig ældrepleje

Debat Helsingør - 09. februar 2018 kl. 12:21 Af Mette Lene Jensen, formand for Omsorg- og Sundhedsudvalget(V) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Venstre gik til valg på, at hvis vi vil bevare samme serviceniveau, vi i dag har til ældrepleje, også i fremtiden, så skal vi opruste nu. Med et stigende antal ældre, og dermed flere med behov for pleje end i dag, er det tvingende nødvendigt at stoppe med at putte unødvendigt "flødeskum" i budgetterne. Det skal ud, hvis vi vil have råd til samme pleje i dag også i fremtiden.

Vi har mange projekter, initiativer, udgifter og tiltag, og hvert år til budgetforhandlingerne kommer flere til, som vel da er søde, sjove, rare og sympatiske, men de er ikke stærkt nødvendige. Omsorg- og Sundhedsudvalget er underlagt at skulle overholde sit budget. Og udvalget er hårdt spændt for økonomisk. Forbruget i 2017 er større end, budgettet er i 2018 vedr. plejen. Flere ældre borgere og dermed en sandsynlighed for flere borgere med behov for pleje, indenfor det samme budget som hidtil, vil alt andet lige være en udfordring. Fremadrettet bliver udfordringer ikke just mindre med en stigende ældrebefolkning, hvis ikke området får tilført flere midler.

Helsingør Kommune har i imidlertid i 2018 budgetteret helt op til det loft, vi som kommune må bruge på servicedrift. Dvs. vi ikke må budgettere med/bruge én krone mere uden risiko for sanktioner. Dette er uagtet om skatteprocenten blev sænket, steg eller forblev den samme. Vi kan i Omsorg- og Sundhedsudvalget derfor ikke bare hæve servicen eller ændre kvalitetsstandarderne uden at have økonomisk råderum til det.

Én krone ekstra til området skal grundet servicedriftsloftet tages fra andre områder. Samme serviceniveau til flere ældre skal derfor finansieres af andre områder. Det er en politisk prioritering, men en prioritering Byrådet først til de kommende budgetforhandlinger kan tage. Jeg er derfor glad for, at flere partier nu har været ude at give deres besyv med, da historien om en 101-årig borger, der ikke har fået bevilliget en plejehjemsplads, ramte aviserne. Det må betyde, at flere partier end Venstre endelig har fået øjnene op for den tvingende nødvendighed, at vi ikke længere har råd til flødeskum i budgetterne. Ikke hvis vi i fremtiden vil bevare det samme serviceniveau på ældreområdet som i dag. Bliver vi derimod ved med at fylde budgetterne med flødeskum, vil Helsingør Kommunes pleje af vores ældre medborgere snart kun smage af sur fløde.