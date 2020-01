Foto: Sarah Marie Winther

Unge på plejehjem

Debat Helsingør - 14. januar 2020 kl. 15:50 Af Ib Kirkegaard og Marlene Harpsøe, byrådsmedlemmer for DF i Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Dansk Folkeparti er vi meget optagede af de ældres forhold. Vi har af flere omgange været med til at sikre, at de ældre kom på dagsordenen. Det er vigtigt for os, at vi udvikler ældreplejen og sikrer et værdigt og trygt liv for alle ældre.

Et stort problem både lokalt og på landsplan er, at vi mangler hænder i ældreplejen. I dag har vores ansatte travlt med at tage sig af de primære omsorgs- og sundhedsopgaver på plejehjemmene. Det bedste i alle verdener var, at der også var tid til at sætte sig mere ned sammen med de ældre og bare hygge.

Vi arbejder for at flere tager en sosu-uddannelse. Der skabes allerede i år mange flere praktikpladser i Helsingør, så vi kan uddanne flere. Men vi i Dansk Folkeparti vil også arbejde for, at unge ansættes i fritidsjob på vores plejehjem for at hygge om de ældre. Spille et spil, drikke en kop kaffe, synge og snakke. Bare hygge! Det kan bidrage til, at de ældre får en mere værdig tid på plejehjemmet og oplever øget nærvær og livskvalitet.

Samtidigt kan et fritidsjob for et ungt menneske på et plejehjem tænde en gnist i de unge, der gør, at de efter skolen får lyst til at tage en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet. Dermed kan vi sikre, at fremtidens ældre også kan få en ordentlig ældrepleje.