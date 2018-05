Ulovlig parkering på Strandvejen

Debat:

Mange mennesker har glædet sig til at køre med deres kørestol eller at gå på fortovet hele vejen fra Hesingør til Espergærde, men det viser sig så, at biler parkerer oppe på fortovet mange steder. De tænker ikke på, at en handikappet i kørestol ikke kan komme ned over kantstenen og op igen og det er også for farligt. J