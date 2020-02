Interne papirer har vist at udvælgelsen af de udvalgte opgange, der skal ombygges, er foretaget ud fra klart diskriminerende overvejelser, lyder i en udtalelse fra Enhedslisten Helsingørs generalforsamling.

Udtalelse fra EL om Nøjsomhed og ghettoplanen

Debat Helsingør - 13. februar 2020 kl. 11:18 Af Anders Taarnby Thomsen, (Forkortet af red.), For generalforsamlingen i Enhedslisten Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ordet "ghetto" er blevet brugt negativt i hundredvis af år om samling i eller tvangsflytning af befolkningsgrupper til særlige bydele, hvorefter områdets status så er blevet brugt nedsættende om beboerne. Sådan er det også i dag.

Ghettoplaner for boligområder begrundes med et ønske om at undgå parallelsamfund, men udstødning eller isolering af befolkningsgrupper skyldes ikke boligområderne, men en manglende social indsats, herunder at sørge for at der er gode boliger for alle pengepunge- og at boligerne ligger jævnt fordelt.

Planen, som blev vedtaget af den tidligere regering med støtte fra DF, SD og SF, udskiller en række boligområder som "udsatte områder" eller "ghettoområder" ud fra gennemsnitsindkomst, arbejdsløshedsprocent, uddannelsesniveau, kriminalitetsprocent og familiemæssig oprindelse -e ller rettere sagt: om beboerne kommer fra eller er efterkommere af folk, som kommer fra en bestemt gruppe lande.

De meget præcise procentkrav til boligområderne betyder at ganske få personers personlige historie afgør, hvordan en hel bebyggelse bliver behandlet, og hvorvidt mange mennesker tvinges væk fra deres bolig.

De pågældende krav og måden, de opgøres på, er blevet stærkt kritiseret af boligorganisationer og forskere. F.eks. betyder kravet omkring familiemæssig oprindelse at man fraviger princippet om at mennesker skal bedømmes individuelt og ikke som etnisk gruppe. En sådan kollektiv vurdering alene på baggrund af oprindelse bruger vi normalt et grimt ord om: racisme. Ligeledes kritiseres det at de forskellige boligområder er blevet bedømt bagudrettet - og ikke på baggrund af den aktuelle status.

Analyser fra boligorganisationer viser at op til 10.000 mennesker skal flyttes over de næste år. Hvorhen har ingen styr på. Blot véd vi at kommunerne forsøger at få hånd-og halsret over alle ledige lejligheder i de almene boligafdelinger med store konsekvenser for boligsøgende på venteliste. De boligområder, som ikke får tid til at arbejde sig ud af de opstillede negative forhold, skal som konsekvens sælge eller nedrive op til 60% velfungerende boliger. Nedrivningen og den sociale indsats betales ikke mindst af Landsbyggefonden, som er lejerne i almene boligselskabers fælles opsparingsfond.

Enhedslisten mener at Ghettoplanen er ugennemtænkt og forfejlet i forhold til dét, man angiveligt vil opnå. At nedrive gode boliger er åbenlyst tåbeligt. Brug af lige præcis lejernes opsparing til at løse generelle samfundsproblemer er urimelig. Planen indeholder en offentlig forskelsbehandling mellem befolkningsgrupper i Danmark, som er et brud på almindelig praksis. Og den udsætter rigtig mange mennesker for usikkerhed og familieproblemer ved at tvangsflytte folk væk fra deres hjem.

I Helsingør står beboerne i Nøjsomheden for skud. 96 familier skal tvangsflyttes fra udvalgte gavllejligheder. Med særlige kriterier for indflytning skal beboersammensætningen ændres, så procenttallene kommer under de grænseværdier, der er fastsat for betegnelsen ghetto. Prisen betales af de tvangsflyttede familier.

Interne papirer har vist at udvælgelsen af de udvalgte opgange, der skal ombygges, er foretaget ud fra klart diskriminerende overvejelser. Beboerne har på et beboermøde stemt om Helhedsplanen, og et flertal har stemt nej. Mange beboere har tilkendegivet at de vil lægge sag an mod boligselskabet for ulovlig opsigelse.

Boligselskabets repræsentantskab har, på trods af beboernes holdning, vedtaget planen. Efter sigende for at undgå dét, der er værre: betegnelsen "hård ghetto" - og nedrivninger af boliger.

EL er uenig. En samlet og uforbeholden kritik fra boligorganisationer, boligselskaber og kommunerne, som sidder med problemerne, er vejen til at få de politiske partier til at tænke sig om. Vi har stillet en række konkrete forslag til en øget social indsats og udvikling af boligområdet - men uden forskelsbehandling og tvangsflytning.

EL støtter en boligsocial indsats, som tager udgangspunkt i at forbedre forholdene i boligområder, og ønsker en blanding af befolkningsgrupper.

Vi afviser imidlertid en forceret betonindsats, og vi advarer mod et forløb, hvor beboernes soleklare ret til at få tvangsflytningerne prøvet, bliver brugt til at nedlægge velfungerende boliger.

Vi har derfor stemt imod Ghettoplanen og imod den plan, der foreligger for Sydvej og Nordvej med inddragelse af gavllejligheder og tvangsflytning.

