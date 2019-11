Trafikløsninger i Tikøb

For et stykke tid siden kunne man læse i avisen, at en bilist var blevet taget for at kører 130 km/t igennem byen. For at løse problemet med farten på Hornbækvejen, kunne der etableres en rundkørsel ved det tidligere lægehus og Kvistgårdsvej og ved Gurrevej/Hornbækvej. Dette ville gøre, at farten ville blive sænket betydeligt. Ligeledes er Harreshøjvej en vej, der bliver kørt stærkt på og er farlig for bløde trafikanter. Desuden er der en del gående trafik, både børn og voksne, der skal krydse vejen, enten for at komme i skole (skolevej) og ikke mindst til idrætsanlægget. Her kunne der laves en rundkørsel ved Harreshøjvej/Søgårdsvej. Dette ville hjælpe med at sænke farten.