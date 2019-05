Hovvej bliver markant mere trafikeret. Foto: TORBEN SORENSEN/KALABAS

Send til din ven. X Artiklen: Trafikale konsekvenser af 800 nye boliger i Espergærde Vest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trafikale konsekvenser af 800 nye boliger i Espergærde Vest

Debat Helsingør - 08. maj 2019 kl. 09:07 Af Kai Thaarslund, trafik- og byplanlægger Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Helsingør Kommune fik i 2018 konsulentfirmaet ViaTrafik til at vurdere de trafikale konsekvenser af opførelse af 800 nye boliger på 4 gamle industri-grunde vest for Hovvej i Espergærde. Dette er sket i to rapporter: Rapporten "Vurdering af trafikmængder" indeholder en beregning af den samlede trafik på vejnettet som må forventes efter ibrugtagning af de 800 nye boliger. For at kunne afvikle denne øgede trafik (uden at det vil medføre store forsinkelser for bilisterne) anbefaler rapporten:

1) Signalregulering og udbygning af krydset Mørdrupvej/Hovvej med svingbaner i tilfarterne på Mørdrupvej (og eventuelt også på Hovvej). Det betyder udvidelse af Mørdrupvej på en passende lang strækning både øst og vest for selve krydset.

2) Signalregulering af krydset Hovvej/Gymnasievej-Rugmarken.

3) Signalregulering af krydset Hovvej/Højvangen i samordning med det signalregulerede kryds Hovvej/Søndermarken.

4) Signalregulering af krydset Hornbækvej/Hovvej med anlæg af svingbaner i tilfarterne på Hornbækvej og på Hovvej. (Alternativt kan krydset ombygges til en rundkørsel suppleret med en separat ensrettet kørebane syd om rundkørslen for den ligeud-kørende trafik på Hornbækvej fra vest mod øst - en såkaldt "shunt" som vil medføre et ekstraordinært stort arealbehov).

Desuden er det i rapporten nærmere beskrevet, hvordan der forudsættes gennemført diverse ombygninger af vej- og stinettet efter standarder fastlagt af Helsingør Kommune i hele området med henblik på såvel trafiksikkerhed som fremkommelighed for alle (gående, cyklister og bilister).

Rapporten "Trafikteknisk vurdering" indeholder en detaljeret gennemgang af de foreliggende bebyggelsesplaner for de 4 del-områder med påpegning af diverse problemer - og dem er der ganske mange af. Herunder problemer der ikke umiddelbart lader sig løse!

Dette skyldes tydeligvis ønsket om at presse et maksimalt antal boliger ind på de enkelte del-områder. Herved bliver behovet for P-pladser tilsvarende højt, og det har flere steder resulteret i uacceptable P-løsninger som påpeget i rapporten.

Det er derfor nødvendigt at revidere de foreliggende bebyggelsesplaner. Her vil jeg anbefale at man starter med at reducere antallet af boliger. Bl.a. ved højest at bygge i 3 etager og ikke i 4 etager som det for nyligt blev besluttet af byrådet - efter massive indsigelser fremsat af Espergærde Byforening og andre gode borgere mod de tidligere planlagte 5 etager.

Max 3 etager vil være i overensstemmelse med de eksisterende etagehus-bebyggelser i Espergærde. Specielt er det uacceptabelt at opføre huse højere end 3 etager langs vestsiden af Hovvej over for de eksisterende 3 etages blokke langs østsiden af Hovvej hvor man i dag har eftermiddagssol det meste af året.

I øvrigt anvises i rapporten "Trafikteknisk vurdering" en række gode forslag til etablering og sikring af stiruter til skoler og idrætsanlæg m.v. hvilket bl.a. indebærer anlæg af helt nye stier.

Alt i alt står Helsingør Kommune således overfor udgifter på mange millioner kroner til infrastruktur i forbindelse med den store satsning på Espergærde Vest.