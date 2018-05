Foto: Fotograf Lars Skov

Tilgængelighed i svømmehallen

Debat Helsingør - 30. maj 2018 kl. 13:34 Af Gitte Stubtoft, medlem af Helsingør kommunes Seniorråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Jeg har den sidste tid været fremme med ønsket om en ny trappe i Helsingør Svømmehal, som kan gøre det lettere for borgere med og uden "ældre-skavanker" at komme ned i og op fra bassinet. Efter et læserbrev om ønsket har jeg haft et møde med lederen af svømmehallen, Kristian Stokholm. Et godt møde endda.

Jeg ved naturligvis ikke meget om, hvordan en svømmehal teknisk er indrettet, f. eks. at bunden kan hæves og sænkes alt efter om der er grupper af børn, konkurrencer eller andre formål. Efter mødet med lederen ved jeg lidt mere om det. Blandt andet at en fast trappe i den lave ende af bassinet ikke kan lade sig gøre - netop fordi bunden kan hæves og sænkes. Når det alligevel blev et godt møde var det, fordi jeg oplevede stor lydhørhed og velvilje.

I stedet for en ny fast trappe blev det aftalt, at svømmehallens handicap-trappe sættes i vandet, så den kan benyttes på alle hverdage - undtaget dog de eftermiddage, hvor svømmeklubben, Idrætslinjen og skolerne har tilsagn om, at de kan bruge bassinet til deres træning mv.

Om en god uges tid er den trappe altså klar til brug - uden at det skal aftales forinden.

Udover aftalen om trappen talte vi også om, at Svømmehallen skal gøre mere opmærksom på, at det varme bassin også må bruges af borgere med gigtsymptomer - og at Svømmehallens personale skal være mere opmærksom på personer, som ikke har noget at gøre i det bassin.