Tennishallen på Nordre Strandvej. Foto: Ändreas Norrie

Tildeling af haltimer i to tennishaller på Ndr. Strandvej

Debat Helsingør - 04. september 2019 kl. 14:13 Af Anders Wilsbech, Nøddestien, Snekkersten, tennisspiller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Åbent brev til Idrætsudvalget

Som det er meldt ud til Snekkersten Tennis medlemsskare i sidste time før start af vintersæson kan klubben ikke regne med tidligere fastlagte timer i kommunens to tennishaller.

Snekkersten Tennis har gennem mange, mange år haft et antal ugelige timer til rådighed for os medlemmer. Disse er blevet udnyttet 110 procent. Som jeg har fået oplyst, står Helsingør Tennisklub som time administrator, fordeling at haltimerne i de to kommunalt ejede tennishaller. Denne ordning er kommunen sikkert glad for, og sikkert i tiltro til at det foregår i samarbejde med andre tennisklubber. Tennis hallerne er kommunale, vores fælles haller.

Der meldes nu ud for vintersæson 2019-20 fra Helsingør Tennisklub, at de har behov for flere haltimer, grundet øget interesse for vintertennis. Det har så medført at Snekkersten Tennisklub må afgive deres få timer som i forvejen ikke kan dækker det ønskede behov.

Denne udmelding fra Helsingør Tennis er bare ikke i orden. Der tales om fælles kommunale tennishaller. Jeg, og på medlemmers vegne må derfor bede Idrætsudvalget hurtigst muligt at gribe ind, så der kan blive skabt en fair fordeling af timerne i de kommunalt ejede tennishaller.

Sættes ovenstående manglende haltimer, banekapacitet i perspektiv for fremtiden, bør idrætsudvalget også revurdere deres planerne om at presse to tennishaller ind på vandsiden af Ndr. Strandvej, når de to gamle haller skal rives ned grundet byggeplaner. Her bliver der ikke i fremtiden mulighed for at dække det fremtidige behov for vintertennis, tennis generelt.