Beskæftigelsesforvaltningen ligger her på Birkedalsvej. Foto: Sarah Marie Winther

Taler du tigrynia?

Debat Helsingør - 24. maj 2018 kl. 09:57 Af Ulla Kokfelt, formand for Nye Borgerlige Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Hvis du vil ansættes som én af Helsingør Kommunes to nye mentorer på beskæftigelsesområdet, er det en fordel hvis du taler du tigrynia eller arabisk. Det fremgår af et aktuelt jobopslag med ansøgningsfrist i starten af juni. Jeg har aldrig tidligere hørt om sproget tigrynia, men har fundet ud af, at det er et sprog der tales i Ethiopien og Eritrea af rundt regnet 7 mio mennesker.

Hvordan er vi kommet dertil at et lille østafrikansk sprog, som de færreste nok har hørt om, er en fordel for at blive ansat i en dansk kommune?

Jeg formoder, at det handler om integration. I 2016 gjorde kommunen ellers Team Integration til en selvstændig enhed og øgede bemandingen fra 5 til 20 medarbejdere. Men det var ikke nok. Nu udvides der igen med et par mentorer. Og lykkes kommunen med en ansøgning om puljemidler fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til ansættelse af én ud af 35 nye planlagte integrations- og beskæftigelsesambassadør i danske kommuner, vokser det skatteyderbetalte team for udlændinge yderligere. Teamets målsætning er at 60% af alle flygtninge skal være i beskæftigelse tre år efter de er ankommet. En del af dem skal åbenbart ansættes direkte i Team Integration.

I Danmark er offentlige opgaver blevet vredet og strakt til at kunne omfatte alt og alle mellem himmel og jord. Man har helt mistet jordforbindelsen. Og med det nye stillingsopslag er paletten af opgaver danskerne bliver påduttet at finansiere via skatten igen blevet markant større. Det er sælsomt at overvære.