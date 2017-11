Christian Holm Donatzky(R) på valgnatten. Foto: Andreas Norrie

Tak Helsingør

Debat Helsingør - 30. november 2017 kl. 09:59 Af Christian Holm Donatzky, Radikalt byrådsmedlem

Tak til alle jer, der stemte radikalt i alle dele af kommunen. I gjorde, at vi fik fremgang og blev det femtestørste parti stemmemæssigt. Det er hele det radikale hold meget glade og taknemmelige for, og vi vil gøre alt for at jeres stemmer bliver hørt.

Det gjorde vi også i konstitueringsforhandlingerne. Vi havde på forhånd sagt, at vi ville gå efter maksimal radikal indflydelse. Det gjorde vi, ligesom vi også gik efter en konstituering hen over midten. Jeg opfatter konstitueringsforhandlinger som fortrolige, men jeg kan dog godt afsløre, at det ikke er alle de fantasifulde udlægninger, der er lige rigtige. Der var i øvrigt hverken blåt eller rødt flertal, hvis man overhovedet skal gøre det op på denne forenklede måde; der var 12 blå, 11 røde, 1 orange og 1 magenta.

Vi er glade for en konstituering, der går hen over midten, og som med 21 ud af 25 mandater er meget bred. Der er ingen tvivl om, at med byrådets sammensætning bliver det radikale mandat centralt.

Jeg er også meget glad for, at jeg skal være formand for By-, Plan,- og Miljøudvalget. På den måde kommer jeg sammen med udvalget til at stå i spidsen for kommunens byudvikling og miljø- og klimaindsats. Jeg skal sammen med udvalget sætte en retning for kommunens udvikling, men jeg kan allerede nu løfte sløret for, at det for mig bl.a. handler om, at når vi udvikler nye boligområder skal der være en mangfoldighed - ikke mindst, når det kommer til boligstørrelse, så vi får skabt nogle byområder med alle slags mennesker. Vi skal sætte yderligere turbo på klimaindsatsen - både, når det handler om byudvikling, renovering og transport, hvor vi skal fortsætte udbygningen af vores cykelstinet i kommunen. Vi skal også have sat gang i investeringsplanen for bykernen. Byudvikling og det grønne er radikalt hjerteblod, og jeg glæder mig til at komme i gang.

Men selvom jeg får en ny kasket, vil både jeg og Radikale stadig holde et vågent øje med og prioritere børnene. Det gælder bl.a. til de årlige budgetforhandlinger, hvor det stadig vil være det område, Radikale vil prioritere. Børnene er vores - også kommunens - fremtid, og dem skal vi prioritere. Men deres fremtid bliver også afgjort af vores klimaindsats, og hvordan vi indretter boligområder, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få sat et radikalt fingeraftryk de næste fire år. Til slut vil jeg sige tak til hele det radikale hold, der viste et fantastisk sammenhold, der var tæt på at give to mandater. Det andet tager vi næste gang.