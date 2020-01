Skribenterne er uenige i beslutningen om social klausuler ved kommunale byggerier. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Tåbelig beslutning med tåbelige konsekvenser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tåbelig beslutning med tåbelige konsekvenser

Debat Helsingør - 30. januar 2020 kl. 09:44 Af David Nilsson, murermester og Mads Jessen Jensen, Murermester Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Engang imellem må man undre sig over, at nogle kommunalpolitikere tilsyneladende ikke er klar over, at alle beslutninger har en konsekvens. Desværre betyder det, at tåbelige beslutninger ofte medfører lige så tåbelige og ikke mindst unødvendige konsekvenser. Et skoleeksempel herpå er byrådets nylige vedtagelse af en social klausul, der tvinger alle håndværksvirksomheder til, at mindst 10 pct. af de ansatte skal være lærlinge. Hvis virksomheden vel at mærke ønsker at komme i betragtning som leverandør til Helsingør Kommune på opgaver til mere end 100.000 kr.

Læs også: Sociale klausuler

Det er en tåbelig beslutning, fordi den røde blok i byrådet med Claus Christoffersen fra Socialdemokratiet og Allan Berg Mortensen fra Enhedslisten som bannerførere med støtte fra Radikale, SF og Lokallisten fuldstændig har tilsidesat og ignoreret den partnerskabsaftale, som Erhvervs og Industriforeningen tilbage i 2016 indgik med Dansk Byggeri. En partnerskabsaftale, der endda blev underskrevet og præsenteret i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland, UU-Øresund og Helsingør Kommune.

Beslutningen i byrådet betyder, at denne partnerskabsaftale ikke bliver fornyet. Det er man kede af i Dansk Byggeri, der er vores medlemsorganisation. Det samme er vi som lokale håndværksmestre, der har og altid har haft lærlinge på lønningslisten. For vores vedkommende betyder det nemlig, at vi har besluttet ikke at deltage i Mini Skills i Værftshallerne til marts, hvor murerfaget således ikke vil være repræsenteret. Det virker nemlig fuldstændig sort, at man i ideologiens navn kaster flere års arbejde på møddingen.

Erhvervs og Industriforeningen og dens medlemsvirksomheder har gjort en kæmpe indsats for i samarbejde med både kommunen, erhvervsskolerne, folkeskolerne samt ungdomsskolen at gøre de unge interesserede i erhvervsuddannelserne og formidle lærlinge til de lokale håndværksvirksomheder. Både via den nævnte partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og via inspirationsbrochuren "Håndværker - hvorfor nu det", hvor en række unge mennesker fortæller om, hvorfor de har valgt at gå håndværkervejen.

Med beslutningen om en social klausul, der er ren og skær ideologi uden indsigt i virkelighedens forhold, har rød blok med følge reelt rykket dette arbejde tilbage til start. Samtidig med, at man fremadrettet afskærer en masse mindre håndværksvirksomheder i overhovedet at deltage i en kommunal udbudsrunde. Her i Helsingør Kommune giver en beslutning om social klausul ingen mening overhovedet, når processen med at skaffe lærepladser allerede er i fuld gang.

Desuden kan man vel også tillade sig at fundere over, hvorfor det kun er håndværksbranchen, der i rød bloks øjne ikke lever op til sine forpligtelser. Hvorfor er det kun os, der skal tage et socialt ansvar - hvad vi jo allerede gør. Hvad med de liberale erhverv, der leverer til kommunen? Har de ikke også et socialt ansvar? Denne forskelsbehandling og med en tåbelig beslutning i byrådet er den direkte årsag, at vi desværre er nødt til at markere, at nok er nok.

relaterede artikler

Snævert byrådsflertal indfører sociale klausuler 18. december 2019 kl. 03:56

Partnerskabs-aftalen har vist sit værd 17. december 2019 kl. 10:47

Drama på vej i Byrådet om de sociale klausuler 11. december 2019 kl. 05:30