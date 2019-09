Svar på åbent brev til idrætsudvalget

Tennishallerne i Helsingør. Foto: Ändreas Norrie

Debat Helsingør - 10. september 2019 kl. 10:57 Af Morten Højer Mathiesen. Formand, Helsingør Tennisklub Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Anders

Jeg skal være den første til at beklage den sene melding til såvel Snekkersten Tennis Klub som til alle andre lejere af tennishallen i Helsingør.

Jeg må starte med at rette dit udgangspunkt; Helsingør Tennis Klub er IKKE time-administrator og/eller fordeler af timer. HTK betaler hvert år et ret pænt seks cifret beløb for brugsrettighederne til hallerne.

Oprindeligt blev hallerne opført i 81/82 for godt 3 mio. kr.. Klubben optog et lån på dette, hvor afdragene over en 10 årig periode blev betalt af kommunen, mens renterne og driften blev betalt af klubben.

Efter 10 år overtog Helsingør Idrætspark hallerne og driften, mens HTK betalte - og betaler - den ovennævnte leje for brugsrettighederne til hallerne.

Disse rettigheder indebærer både økonomisk ansvar og risiko i forhold til at får økonomien til at løbe rundt.

Med dette ansvar og denne risiko forsøger vi at optimere brugen af hallerne til glæde for så mange som muligt - herunder naturligvis klubbens medlemmer.

Vi har en stolt tradition for udlejning til Snekkersten, og har ligeledes faste spillere fra andre af kommunens klubber i vinterhalvåret - og det vil vi meget gerne fortsætte. Også i år har Snekkersten en del gode tider, og er tilbudt alternative tider til dem vi har måttet flytte. Så der er ikke tale om, at man ikke kan få det samme antal timer som i foregående år.

I år har vi haft dels en ret stor tilgang af juniorer, som går i vores tennisskole og samtidig valgt at genoprette træning for vores elite/divisionshold på voksen siden. Samtidig har vi i udviklingen af klubben behov for lidt mere tid til afvikling af holdkampe, turneringer og andre arrangementer.

Dette har berørt både Snekkersten Tennis Klub, en række af vores egne medlemmer samt spillere fra andre klubber i kommunen; forstået på den måde, at vi må flytte rundt på tider og bookinger for at få kabalen til at gå op.

Vi forsøger at få tider til alle, også selvom nogle nødvendigvis bliver på nye tidspunkter. Der er også kommunikation med Snekkersten Tennis Klub om dette, og vi har aftalt et møde i den kommende uge, hvor vi vil forsøge at hjælpe i det omfang det er muligt.

Vi kan til gengæld blive helt enige om at de to haller i Helsingør og de to i Espergærde slet ikke er indendørskapacitet nok i forhold til mængden af interesserede tennisspillere i kommunen.