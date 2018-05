Sådan kommer det nye bygger til at se ud. Foto: Illustration: Edvars & Edvars Arkitekter

Svar om bopælspligt giver mange spørgsmål

Debat Helsingør - 02. maj 2018 kl. 07:48 Af Karin Claudia Steinberg og Jørgen Bodilsen, medlemmer af Enhedslisten Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vores indlæg om, hvordan Living Homes i deres annoncer for den kommende bebyggelse, Hornbæk Skovpark kan skrive, at det er uden bopælspligt, har medført flere reaktioner, blandt andet et svar fra Helsingør kommune ved områdeleder Søren Aarup. Hans svar er sådan set, hvad der står boligreguleringsloven §50 stk.1, " at der for nyopførte boliger først er bopælspligt, når der er en, der har tilmeldt sig med en folkeregisteradresse. Det vil sige, at nyopførte boliger kan stå tomme eller have beboere, der ikke er tilmeldt folkeregisteret, i årevis.

Nu er Hornbæk Skovpark ifølge lokalplanen udlagt til helårsboliger. Ifølge planloven skal boliger være beboet minimum 180 dage om året. Det er næsten være umuligt for kommuner at håndhæve planlovens bestemmelser; det vil sige der er et hul mellem de to love, hvor boligreguleringsloven er den lov, der kan håndhæves.

Hornbæk skovpark bliver så lidt mere interessant, for når man går ind på kommunens hjemmesiden om byggeriet, står der dels, at der er dokumenter, der er undtaget offentlighed, men der er en henvendelse fra Living Homes i marts 2017, at de ønsker en bekræftelse på, at byggeriet er uden bopælspligt, indtil den første tilmelder sig med folkeregister, altså at boligreguleringsloven er gældende. Nu er kommunens svar undtaget for offentlighed. Men Living Homes spørger vel ikke om dansk lovgivning også gælder i Hornbæk, så det de spørger om, er vel om kommunen vil forsøge at håndhæve planlovens bestemmelser. Kommunens svar vil være interessant. Forhåbentligt svarer man, at formålet med helårsboliger er, at der skal bo nogen i dem hele året.

Sagen rejser et spørgsmål om hele Helsingørs boligpolitik. Hvis nyopførte boliger benyttes som "sommerhuse" giver det hverken børnefamilier eller skattekroner i kommunen. I København har man ca. 2700 boliger, hvor der ikke er nogen tilmeldt folkeregisteret, hvor mange "tomme boliger" er der i Helsingør kommune. I København skriver man bopælspligt ind i lokalplanerne, så kommunen har markeret deres beslutning.

Helsingør kommune har en afdeling, der skal kontrollere socialt bedrageri Helsam. Hvad med at den afdeling fik til opgave at kontrollere om bopælspligten overholdes Det vil give kroner lige ned i kommune kassen hver gang nogen tilmelder sig folkeregisteret i en "tom" bolig.

