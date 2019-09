De frivilliige bag eksempelvis Hornbæk Havnefest har vel ikke brug for mindre kommunal hjælp end Sundtoldsmarkedet, spørger Peter Poulsen. Foto: Thomas Arnbp Foto: Thomas Arnbo

Sundtoldsmarkedet er ikke det eneste event i Helsingør kommune!

Debat Helsingør - 13. september 2019 kl. 11:00 Af Peter Poulsen, Formand for Hornbæk Idrætsforening og Hornbæk Havnefest Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Hvert år er der mange gode - store som små - events i kommunen. Lad mig bare nævne Hornbæk Havnefest, Kronborg Cup, Sommariva Kræmmermarked, Sundtoldsmarkedet, Hornbæk Kræmmermarked og mange flere. Så vidt jeg ved arrangeres alle disse events ene og alene af frivillige som gør en kæmpe indsats for at disse mange events kan planlægges og afvikles til gavn og glæde for rigtig mange mennesker.

Som formand for Hornbæk Havnefest er det, det jeg kender mest til, så lad mig forholde mig til dette.

Hornbæk Havnefest omsatte i år for godt 2,2 mio. kr. og 13.000 mennesker lagde vejen forbi Hornbæk Havnefest i de 3 dage som Havnefesten varede. Organisationen bag Hornbæk Havnefest består udelukkende af frivillig arbejdskraft og godt 400 frivillige som knokler før, under og efter Havnefesten og næppe er Hornbæk Havnefest lukket og slukket for i år, før vi allerede er i gang med at arrangerer Hornbæk Havnefest 2020.

Der er rigtig mange opgaver der henover året skal løses for en event som Hornbæk Havnefest kan afvikles - lad mig bare nævne; myndighedstilladelser, booking af kunstnere, indkøb af forbrugsvare, aftaler og praktiske opgaver vedr. el, vand, toiletter, tivoli, bodholdere, vagtplaner og meget meget mere - store som små opgaver der skal laves og løses for at komme i mål med et arrangement. Jeg tør ikke sætte timer på hvad de frivillige bruger af tid på at arrangerer og afvikle Hornbæk Havnefest, men det er rigtig mange timer og mange bruger deres ferie for at være frivillig. Uden disse mange frivillige så var der ingen Havnefest.

Jeg er helt sikker på, at de frivillige bag de mange events i Helsingør kommune godt kunne bruge noget fastlønnet arbejdskraft til mange af de opgaver der ligger forud for et arrangement kan gennemføres, men det er der i de fleste events ikke økonomi til.

Nu læser jeg at de frivillige bag Sundtoldsmarkedet i Helsingør nærmest er i oprør og forlanger at kommunen ansætter en kommunal betalt koordinator til varetage en række planlægningsopgaver der er i forbindelse med Sundtoldsmarkedet - jeg er lige ved at sige: stop nu det klynkeri, for i min verden skal man ikke have en eller flere kommunale betalte personer til alene at varetage Sundtoldsmarkedets mange planlægningsopgaver.

Det der efter min opfattelse kunne give mening - hvis der overhovedet skal kommunale kroner indover disse mange events - det er at kommunen ansætter en person der kunne varetage en del af de mange gøremål der er i forbindelse med alle events i kommunen - det kunne bl.a. være alt omkring diverse myndighedstilladelser og andre relevante opgaver der kunne løses af en central ansat person - det kunne helt sikkert lette på en del af de mange praktiske opgaver der er for os alle der lave events i Helsingør kommune for både kommunens borgere og turister og som giver mange indtægts kroner tilbage.

Nogen vil sikkert kalde min holdning brødnid i forhold til Sundtoldsmarkedet, men nej for jeg tænker ikke kun på mig selv, men på alle der laver events i kommunen der bygger på frivillig arbejdskraft.

