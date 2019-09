Sundtoldmarkedet er blevet en stor succes - men hvorfor prioriterer man ikke begivenheden politisk? Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Sundtoldsmarkedet 2020 er truet! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sundtoldsmarkedet 2020 er truet!

Debat Helsingør - 13. september 2019 kl. 09:29 Af Marianne Hjortlund, Solveig Fabricius Holm, Jørgen Linde Jørgensen, Tove Lund, Tom Sinding og Bente Thomsen, Medlemmer af Sundtoldsmarked historiske arbejdsgruppe kaldet Akademiet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

For syvende år i træk har Helsingør Kommunes Museer og mange frivillige stået for afvikling af årets Sundtoldsmarked. De frivillige har kunnet sole sig i markedernes succes, der hvert år har toppet tidligere års succes. De mere end firehundrede ildsjæle, har været med til at skabe interesse for byen ved helt bogstaveligt at vise dele af Helsingørs historie, og hvordan byens borgere levede i 1800-tallets Sundtolds by.

Læs også: Se video og alle billederne fra da Sundtoldsmarkedet indtog Helsingør

Markedet har formået at fremstille byens klassedelte samfund, lige fra subsistensløse tiggere, ludere og lommetyve over værtshusejere og andre småhandlende og håndværkere. Alle viser noget om levevilkår. Ved at placere markedet ved havnen, får man vist bedsteborgeres og såmænd også adeliges rigdom. Ved at se på byens boliger fra de mindste bindingsværkshuse til store palæer rundt om byen, får man, uden kulisser, vist noget om den absolutte overklasses liv. Kronborg står der, og havnen med Søfartsmuseet, Kulturværftet, Klarerergården, Palæerne og Klosteret står der. De små huse, der i dag har forvandlet tidligere baggårde fra at være sted for værksteder, pakhuse, stalde og retirader, til idylliske oaser bliver guidet. Også klostret og fattighuset, står der.

At frivillige, fra "sypiger", planlæggere, historikere, erhvervslivet til "stærke mænd" og "kærlige kvinder" igennem 7 år i fællesskab har skabt et autentisk marked med dragter, boder og varer er unikt for Helsingør og helt fantastisk.

Fællesskab, er netop det, der har gjort det muligt, at få så mange frivillige til at arbejde hele året for ikke at tale om deres indsats på markedsdagen. Uden de "stærke mænd" kunne boderne ikke været stillet op. Uden "de kærlige kvinder" kunne de frivillige ikke bespises.

Uden de enkeltes viden om Helsingørs fortid, ville træskibene ikke ligge til kajs. Markedet er mere end en kulisse. Ingen har været overflødig.

De fire museer, Helsingør Bymuseum, Værftsmuseet, Skibsklarerergården og Flynderupgård Museet i Espergærde kæmper med underskud. Udover de lokale museer har byen et nyt Kulturværft, som både er bibliotek og teater. Kommunen støtter også 2 landsdækkende museer, Teknisk Museum og Museet for Søfart, hvor der nu også ligger et fyrskib. Desuden har vi det, som er kaldt Nordens bedst bevarede kloster.

MEN:

I planlægningen af Sundtoldsmarkedet den 24. august 2019 har vi manglet en organisator fra Museet. Tidligere havde Museet ansat en "tovholder", der stod for at organisere. Vedkommende opsagde sin stilling, og den er desværre ikke blevet genbesat. De frivillige har i år - MEN KUN I ÅR - været villige til at organisere Sundtoldsmarkedet, men vi kan ikke blive ved.

Men en festival, som markedet kan sidestilles med, skaber ikke sig selv. Frivillige har brugt uanede mængder af tid, for at organisere, aftaler med skibene og byens handlende og med dem, der åbner deres gårde for offentligheden, og dem der guider både i gårde, kloster og kirke. Indkøb af varer til de mange boder, arrangement af gøgl, børnearrangementer, griller, indhentning af tilladelser hos myndigheder osv. osv. Kræver tid, overblik og handling. Vi kan blive ved og ved og ved, listen er lang.; Det er som det fremgår et kæmpe arbejde, og den oprindelige gruppe bliver med årene underligt nok ikke yngre. Så hvert år skal der skaffes 20 % nye frivillige til at deltage på selve dagen.

Derfor har den gruppe frivillige, der har været organisatorer, besluttet, at Sundtoldtoldsmarkedet ikke kan fortsætte uden en eller flere ansatte på Helsingør Kommunale Museer.

Museet er på grund af ekstra store besparelser nødlidende, og vi håber, at vore politikere forstår det. Vi ved, at det er vanskeligt med kommunale budgetter, og økonomien må ikke være en kamp mellem kommunens sektorer. Vi håber på, at de kommunale budgetforhandlinger kan finde en finansiering, således at Museerne kan leve optil deres forpligtelser til forskning, formidling og bevaring samt at Sundtoldsmarkedet kan fortsætte.

relaterede artikler

Øresundstolden bliver digital 21. august 2019 kl. 09:41

Tid til det store Sundtoldsmarked 20. august 2019 kl. 06:40