Sundhedshus bliver regionens rollemodel

Debat Helsingør - 17. november 2017 kl. 16:05 Af Henrik Møller, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VALGDEBAT

Socialdemokraterne har haft besøg af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen for at høre nærmere om regionens planer med sundhedshuset i Helsingør.

Det var på alle måder et opmuntrende møde, hvor det blev slået fast, at der ikke bliver rykket ved tankerne om et nyt, fælles og moderne sundhedshus, som tager udgangspunkt i, at sygdoms- og sundhedsopgaverne skal løses så tæt på borgerne som muligt. Det bliver således kun de specialiserede opgaver, der kræver, at vi tager til Hillerød.

Om få år får vi nemlig et nyt moderne sundhedshus, som kommer til at ligge ved Prøvestenen. Som en del af sundhedscentret får vi et nyt genoptræningscenter til afløsning af Poppelgården, der er nedslidt og utidssvarende. Der kommer også en akutklinik med røntgen, ambulatorier, lokaler til patient- og pårørendeforeninger samt et sygeplejecenter. Jeg ser også gerne, at privatpraktiserende læger, fodterapeuter, fysioterapeuter osv. bliver en del af det kommende sundhedshus

Vi har i dag et godt samarbejde med Region Hovedstaden. Og regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen har allerede meldt ud, at hun meget gerne ser, at det kommende sundhedshus og det samarbejde, der er mellem Helsingør Kommune og regionen, bliver en rollemodel for de kommende sundhedshuse i regionen.

Det er vi i Socialdemokratiet meget tilfredse med og ser frem til det nye sundhedshus i Helsingør.