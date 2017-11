Styrk samarbejdet med Helsingborg

Debat:

Det er godt, at der endelig er ved at ske noget med planerne om at bygge en HH-forbindelse. Det er bare at komme i gang. Der står private investorer og pensionskasser klar til at gå i gang. Det er den infrakstrukturinvestering, der er tjent hurtigst ind, og det vil også gavne samfundsøkonomien enormt i hele Øresundsregionen, hvis vi får skabt en Øresundsring til aflastningen for blindtarmen København-Malmø.

Det er helt afgørende, at det både bliver en tog- og bilforbindelse. Togforbindelsen skal forbinde de to centre og vil bidrage enormt til at skabe et bysamfund. Men også bilforbindelsen vil gavne ikke mindst trafiksikkerheden og forureningen i Helsingør, hvor vi i øjeblikket har en Europavej, der skærer sig gennem boligområder og skoleveje med stop and go-kørsel med store lastbiler. Den bliver lagt ned i tunnel, inden den går igennem beboelsesområder.

HH-forbindelsen bliver en kæmpe gevinst for Helsingør, men der er ingen grund til at vente med at gøre samarbejdet med Helsingborg langt tættere, end det er i dag. Radikale er næsten det eneste parti, der taler om samarbejdet med Helsingborg, og det er faktisk ærgerligt, for hvis det skal for alvor skal rykke, så er det nødvendigt, at et samlet byråd står bag at sætte fart i den vision. Det er efter min mening selve nøglen til, at Helsingør bevæger sig ind i en anden liga, når det kommer til uddannelse og erhverv. Fordi Helsingør på den måde bevæger sig fra kanten af Sjælland til et nordligt centrum i Greater Copenhagen/Øresundsregionen.

Samlet set er Helsingør og Helsingborg på størrelse med Odense, og hvis vi bliver betragtet som ét bysamfund, vil det gøre det nemmere at tiltrække både uddannelser og erhverv. Det vil ikke mindst gavne de unge i kommunen og regionen, fordi der bliver skabt et studiemiljø. I Helsingborg ligger en del af Lunds Universitet - Campus Helsingborg med masser af studerende, men ikke ret mange fra Helsingør/Danmark, selvom det jo er langt nemmere at komme til Helsingborg end til København. Radikale vil have sat mere gang i HH-samarbejdet.