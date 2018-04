Sådan ser en mikrofonholder ud, mener læseren.

Stop som mikrofonholder for kommunens teknikere

Debat Helsingør - 10. april 2018 kl. 14:55 Af Jens Kirkegaard, arkitekt maa, Espergærde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Denne tendentiøse overskrift er et stort suk over, at den nye udvalgsformand i teknisk udvalg, allerede nu så kort tid på pladsen, er blevet afrettet af sit administrative bagland til ukritisk at meddele, hvad teknikerne foreslår som svar på et offentligt spørgsmål i lokalpressen.

Læs også: Forbedring af trafiksikkerheden

Det aktuelle spørgsmål vedrører kommunens projekt "Trafiksikkerhed",hvor der argumenteres for ønsket om nedlæggelse af fodgængerovergangene, på Esrumvej, Rønnebær Allé og Hovvej.

Vi var/er mange, der med interesse for kvaliteten i planudviklingen i Helsingør kommune, har set hen til den store og unge udskiftning i udvalget. Suppleret med byrådets nedsættelse af et paragraf 17 stk. 4 udvalg. Med nye former for borgerinddragelse, som en ny politisk åbning, og med et ægte ønske om dialog med borgerne.

Ud over fruens bemærkninger på vegne af os der går med stok, burde offentligheden forvente at teknikkernes forslag, som udvalgsformanden viderebragte, også tog hensyn til en helhedsbesvarelse, der ikke alene var over alle vi der er ældre, men også beskrev situationen for alle fodgængere på Rønnebær Alle, der også krydses af skolebørn.

Derfor ville det have klædt udvalget, hvis det offentlige svar på fru Gitte Stubtofts helt selvfølgelige spørgsmål om, hvorfor man ønsker at nedlægge fodgængerovergange, på den stærkt trafikerede Rønnebær Allé, var blevet besvaret med et tak for spørgsmålet. Hvorefter "trafikprojektet" kunne have svaret med sine trafikfaglige begrundelser, som allerede var givet til udvalget. I stedet for bringes udvalgsformanden på banen med et: " Goddag Mand Økseskaft " svar.

Udvalgsformanden henviser i sit svar til Gitte Stubtoft til, at det i dag er kendt viden inden for trafiksikkerheden, at et fodgængerfelt kan give en falsk tryghed, fordi bilister der ofte køre forbi overgange med få brugere slækker på sin opmærksomhed overfor de svage trafikanter. Det er en flot omskrivning i en kommunal spareøvelse.

Så kære udvalg, få nu lavet en samlet oversigt over, hvordan hele kommunens trafikplan for fodgængere skal udmøntes i den kommende kommuneplan. Til alle I nye medlemmer i udvalget, udtal jer dog som de engagerede politiker i er, og ikke som "mikrofonholdere" for en rigid planlægning. Lad nu åbenheden blomstre og giv frihed til jeres politiske tanker, om et bedre planlagt samfund i hele kommunen.

