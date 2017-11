Stem for fortsat fremgang

Nu varer det ikke længe, før kommunens borgere skal sætte deres kryds til kommunalvalget. Der er mange kandidater om de 25 pladser i byrådet, både nye som nuværende. De sidste 4 år hvor jeg har været en del af byrådet har jeg bl.a. kæmpet for at sætte de små samfund i kommunen i fokus ved genetablering af busruter og fået en pulje på budgettet, som hedder "levende landsbyer". Der er sat penge af i 2018 og igen i 2019 - en udvikling, jeg gerne vil være en del af fremover. Det er vigtigt for mig, at hele kommunen føler sig som en del af fællesskabet. Vi skal have udvikling, og det er i hele kommunen. Vi skal have tidssvarende idrætsfaciliteter på alle idrætsanlæg. Det vil samtidig være med til at styrke mere bevægelse/idræt i daginstitutioner og skoler m.m. Vi skal have styrket vores infrastruktur, og det gælder bl.a. den kollektive trafik, og evt. nye busruter samt fokus på cykelstier og sikre skoleveje. Vi bliver flere ældre, og det er jo kun dejligt, så derfor skal vi også have flere ældre-/seniorboliger, så vi evt. kan få frigivet nogle lidt større boliger, som unge familier kan overtage. Derudover skal vi tiltrække flere erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, så vi både får flere arbejdspladser i kommunen samt giver vores unge borgere en mulighed for at tage en uddannelse inden for kommunegrænsen, og evt. tiltrække studerende udefra.