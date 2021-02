Mini Skills er blevet en succes. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Stærkt lokalt samarbejde om Mini Sklills Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stærkt lokalt samarbejde om Mini Sklills

Debat Helsingør - 17. februar 2021 kl. 05:59 Af Marlene Harpsøe. 2. viceborgmester (DF), formand for Social- og beskæftigelsesudvalget Kontakt redaktionen

I årevis har jeg talt erhvervsuddannelserne op og arbejdet for, at flere unge tager en uddannelse. En faglært uddannelse kan være en vigtig billet til en karriere. Her lokalt har jeg bl.a. foreslået, at vi fik DM i Skills til Helsingør samt at vi etablerede lokale skills-events, hvor unge prøver kræfter med håndværksfag.

I 2019 havde vi i Helsingør for første gang en lokal skills-event - "Mini Skills". Det var et forrygende arrangement. Lokale virksomheder, U/Nord, Skolepiloterne på Ungdomsskolen, Ungeenheden i Helsingør kommune og Værftets madmarked har arbejdet ihærdigt for denne event. Uden deres engagement havde der ikke være Mini Skills. Det viser, hvad forskellige aktører kan præstere i et koordineret og stærkt samarbejde.

Selvom corona for andet år i træk begrænser afviklingen af vores Mini Skills, så har det ikke stoppet landsorganisationen SkillsDenmark - der også står for DM - til at indgå som samarbejdspartner i vores lokale initiativ. Dette kan synliggøre Mini Skills for flere og inspirere andre kommuner til at gøre som vi i Helsingør.

De nyeste tal for optag på erhvervsskolerne viser, at flere går den faglærte vej. Det er positivt. Med et svendebrev kan man lettere få job. Ofte lever man også sundere og længere end mennesker uden uddannelse. Derfor bør flere tage en uddannelse, og i Helsingør viser vi vejen frem.

relaterede artikler

Verdenspremiere: Se billederne fra Mini Skills 28. marts 2019 kl. 16:07

380 elever skal snuse til 14 fag 23. marts 2019 kl. 07:21