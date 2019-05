Stadion - den største fejlinvestering

Et Stadion for alle er skrumpet ind til et stadion til foldbold, at FC Helsingør var en forening var en væsentlig begrundelse for at støtte et nyt stadion. Nu er der ingen forening mere, men et aktieselskab kontrolleret af en gruppe amerikanske investorer, der har lige så lidt lokalt tilhørsforhold som spillerne. Så Helsingør kommune har bygget et stadion til en fodboldklub, der ikke eksisterer mere. Men til et aktieselskab hvis de eller har råd og lyst til at leje stadion på markedsbetingelser. Et stadion der kommer til at stå øde og forladt hen det meste af tiden, hvis man da ikke vil påstå at træning,af en gruppe unge mennesker uden tilknytning til lokalsamfundet, er at udnytte et stadion med plads til 4000 tilskuere, om aktieselskabet ellers har råd til at leje den omkring 100 millioner store investering, til.