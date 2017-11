Hvorfor anlægge et nyt kæmpe-stadion for enden af en lukket vej, spørger DF-kandidat.

Stadion bør bygges et helt andet sted

Når jeg taler med en by- og samfundsplanlægger, lander pegefingeren prompte på Agnetevej nr. 1, beliggende mellem Klostermosevej og Flynderupgård, hvilket også er min favoritplacering, så den placering er en af de ting jeg vil arbejde for. Jeg har nr.7 på liste O som OK. Denne placering ligger centralt for hele kommunen. Måske kan man flytte tennishallen med ud. Man sparer en ny vejforlængelse af Rs.Knudsensvej til omkring 25 millioner kr og der er lys, luft og masser af plads, også til udvidelser. Et dejligt sted. Se billede nr. 2.