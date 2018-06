Det må erkendes at FC Helsingørs korte ophold i superligaen har skæmmet vor smukke indkørsel til Helsingør på det skammeligste, skriver læseren. Foto: Kim Rasmussen

Sommariva-området bør ikke bebygges

Debat Helsingør - 04. juni 2018 kl. 10:05 Af Erik Trolle, Hellebæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Få dage efter at Benedikte Kiær med stor begejstring har fejret indvielsen af vor nye nationalpark, er hun klar til for forventede 100 millioner at skære et stort stykke af parkens grønne område det såkaldte Sommariva-område.

Læs også: Derfor skal vi have et nyt stadion

"Det er bare om at komme i gang" siger borgmesteren uden at tænke på de naturværdier, der går tabt.

Det må erkendes at FC Helsingørs korte ophold i superligaen har skæmmet vor smukke indkørsel til Helsingør på det skammeligste.

Heldigvis må det være forholdsvis let at fjerne alt skrammelet, hvoraf noget tilsyneladende skal genbruges på Gl. Hellebækvej.

På denne måde kan vi genskabe et grønt område som indgår i Kongernes Nordsjælland.

Man kan i øvrigt undre sig over, at Kiær ikke gjorde en indsats for at Marienlyst Slot kunne blive hovedsæde for parken.

Nu gælder det ikke om bare at komme i gang med at sælge men at udvise den størst mulige forståelse for et følsomt område.

Der var tanker om at reetablere stadion på Nordre Strandvej, men det mente Kiær ikke kunne lade sig gøre med henvisning til manglende plads og skovbyggelinien.

Der kan således ikke blive meget grund at bygge på, og det må da også være et godt argument for, at vi beholder vort åndehul som en fremsynet socialdemokrat i sin tid sikrede Helsingørs borgere.

