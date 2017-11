Socialdemokrater - kom ind i kampen

Vi får nu en alt for bredt funderet konstituering med i alt 21 af byrådets mandater og SF, Lokaldemokraterne og Enhedslisten er de næste 4 år byrådets opposition. Selvfølgelig får Socialdemokraterne betaling for at støtte det borgerlige mindretal. Socialdemokraterne får 1. viceborgmesterposten, Formandsposten for Kultur- og Turismeudvalget, formandsposten for Børne- og uddannelsesudvalget, formandsposten for et §17 stk. 4 udvalg og 2 medlemmer af Økonomiudvalget. Oppositionen får ikke pladser i Økonomiudvalget.