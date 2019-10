Har havnechef Jesper Schrøder på billedet optrådt for arrogant?. Foto: Helsingør Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Skyder sig selv i foden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skyder sig selv i foden

Debat Helsingør - 23. oktober 2019 kl. 08:14 Af Søren Kulvmann, Baldersvej, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Ang. krydstogtkajen

Jeg synes, det er ærgerligt, at nogle meningsdannere på ja-siden debatterer på et arrogant niveau, for jeg tror, det betyder, at en masse tvivlere føler sig talt ned til, og det kan ja-sigerne bestemt ikke være tjent med.

Læs også: Der er ikke truffet beslutning om nyt kajanlæg

Jeg har været til et møde, hvor havnechef Jesper Schrøder bl.a. fortalte om visionerne omkring Nordhavnen, Kulturhavnen og den måske kommende krydstogtkaj. Jeg stillede et spørgsmål om, hvor sikker man kan være på, at budgettet på 250 mill. kr. for krydstogtskajen ikke løber løbsk og et spørgsmål om, hvordan man kan vide, om krydstogtskibene nu også vil søge Helsingør. To relevante spørgsmål, der ikke blev stillet i en kritisk tone. Da Jesper Schrøder svarede, brugte han mindst halvdelen af svartiden på at sige, at det altid var dem med ja-hattene på, der havde visionerne, men at det alligevel altid var nej-hattene der fik den længste taletid og største opmærksomhed. Hvorfor bruge så meget svartid på den arrogante facon? Jeg stillede bare et helt neutralt spørgsmål. Anden del af svartiden blev brugt på at give et udmærket svar på mine spørgsmål.

Nu læser jeg så, at formanden for Helsingørs konservative vælgerforening mener, at nej-sigerne er let forførbare vrede borgere uden visioner og som hellere vil bo i lerklinede hytter. Oven i købet styres disse nej-sigere af en lokal mafia. En arrogant udtalelse, der ikke levner plads til, at en nej-siger kan foretage en selvstændig stillingtagen.

Jeg er ikke en person med nej-hatten skruet godt ned om ørene. Jeg har fra dag ét været for det nye stadion, jeg har fra allerførste færd været en meget positiv fortaler for Kulturværft/havn, og hvis Jesper Schrøders visioner og påstande holder vand, har jeg vistnok også ja-hatten på for en fremtidig krydstogtkaj. Ja-sigernes fortalere skal dog passe på ikke at være for arrogante og nedladende i deres argumentation, for så risikerer de at skyde sig selv i foden. Jeg mener, det er en gammel kinesisk sætning, der siger: "De dumme er så sikre og de kloge er fulde af tvivl"

relaterede artikler

Bestemt nej til kaj og nej til partiformand 22. oktober 2019 kl. 07:16

Krydstogtmareridtet 21. oktober 2019 kl. 11:25

Ingen beslutning er taget om kajanlæg 21. oktober 2019 kl. 08:46