Skrot ghettoplanen

Debat:

Alle de såkaldt ansvarlige partier er enige om nødvendighedens politik. De fattige skal tage sig sammen eller bukke under. De syge og arbejdsløses skal eksistere for et minimum eller mindre. Deres indtægter er blevet decimerede. Kontanthjælpsreformen, Integrationsydelsen, Førtidspensionsreformen, Flexjobreformen og Sygedagpengereformen er værktøjer der gør udsatte borgere endnu mere udsatte, begrundet med at så har de syge og arbejdsløse et incitament til at tage et arbejde.