Idrættens Analyseinstitut dokumenterer,at et nyt, dyrt fodboldstadion heller virker specielt attraktivt på nye tilflyttere. Illustration: Helsingør Kommune

Skoler eller fodbold?

Debat Helsingør - 20. november 2017 kl. 11:54 Af Henrik Malmgreen, byrådskandidat, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Valget tirsdag bliver en styrkeprøve på, om Helsingør vælger skoler og børneområdet før kultur og fodbold. En artikel i Weekendavisen for nylig dokumenterede, at kulturpaladser ikke trækker nye borgere til en kommune, og et studie fra Idrættens Analyseinstitut dokumenterer præcis det samme, nemlig at et nyt, dyrt fodboldstadion heller virker specielt attraktivt på nye tilflyttere.

Det, som tilflyttere lægger afgørende vægt på, er gode daginstitutioner til de små børn og gode skoler med få vikartimer, levende undervisningsmiljø og motiverede lærere. Et ret klar valg. Men sådan er det ikke i Helsingør - selvom borgmester Benedikte Kiær har stået i spidsen for en ambition om at trække nye børnefamilier til kommunen.

Fire skolebestyrelsesformænd fra Hornbæk, Helsingør, Hellebæk og Espergærde udtrykker det således, at forældrene er dybt bekymrede for kvaliteten af undervisningen. Den stramme økonomi rammer hårdt og nådesløst både på lærertimer, undervisningsmidler samt ikke mindst fælles aktiviteter.

Derfor kan vi konkludere, at et flertal i det snart tidligere byråd åbenbart har prioriteret kultur og sport før børn og undervisning. Det skal du som far eller mor - eller for den sags skyld bedsteforældre til børn i Helsingør Kommune - tænke over, når du går i stemmeboksen..!