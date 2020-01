Foto: Foto: Allan Nørregaard

Skal vi lige vende skråen, Skipper ?

Debat Helsingør - 17. januar 2020 kl. 11:41 Af Carsten Thomsen, Lappen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Er det os som borgere, der vælger, hvilken retning vores by skal tage? Ønsker vi medindflydelse i form af reel borgerindragelse, når der planlægges store omfattende projekter som f.eks. Erhvervskajen til en

kvart milliard kroner?

Borgerne i Helsingør burde i højere grad blive inddraget og taget med på råd. Realiteten er dog, at Havneudvalget i kommunen - i skøn forening med havnefoged Jesper Schrøder - er i fuld gang med at snige et vanvittigt polititisk prestigeprojekt ind af bagdøren - uden nogen form for borgerinddragelse ind til videre.

Det politiske projekt handler om at anlægge en stor erhvervskaj i vores sydlige havnemiljø umiddelbart øst for den gamle renæssanceby, med det formål at tiltrække krydstogtskibe, flis- og godsanløb.

Problemet er bare, at der ikke er noget, der taler for, at krydstogtskibene nogensinde kommer i et antal, der modsvarer anlægsudgifterne samt at etablering af en stor erhvervskaj på ingen måde flugter med bestræbelserne på at skabe en grøn by og et bæredygtigt lokalsamfund.

Ser man for eksempel til Helsingborg, så har de faktisk kapaciteten til at de store krydstogtskibe kan lægge til. Skibene sejler bare forbi - ikke mindst fordi afstanden til turnaround-havnen København er for lille.

Derfor sejler de store skibe videre til Skagen eller mod de norske fjorde. Dette vil også gælde for Helsingør. De mindre skibe med færre turister vil derimod sagtens kunne anløbe vores nuværende havn.

Kajprojektet kan derfor blive en fejlslagen disposition, som ikke vil generere flere arbejdspladser og det vil blive borgerne, der i sidste ende skal til lommerne. Har havnechefen mon besnakket dele af byrådet og lovet "guld og grønne skove"?

Nej, lad os bevare de få åbne uderum, som vi har tilbage. Lad os værne om vores kulturarv Kronborg. Det nuværende havneareal er unikt og kunne kreativt transformeres til et fantastisk frirum for menneskers trivsel.

Du har hørt det før i debatten:

Fakta om kajen er bl.a. tung bunkerdiesel med enorm partikelforurening over byen, lavfrekvent støj fra skibes motorer, generel forøget CO2 belastning af miljøet. Masser af lastbiler, busser mm. Det er lige hvad vi får på den indtil nu "hemmeligholdte" multikaj.

Den øgede tunge trafik til krydstogtskibene og flistransporterne er ganske enkelt en trafikmæssig skandale, da det påtænkte kajområde vil have de værst tænkelige tilkørselsforhold. Infrastrukturen hænger slet ikke sammen med luftkastellet - vision Krydstogtskaj. Vi får larm, møg, terrorhegn og lysmaster på kajarealet lige op til vores smukke by.

Hvor er byrådspolitikkerne mon henne? Kom dog på banen og vis os, hvor I står. Vores tålmodighed er opbrugt. Vi kræver svar!

Prestigeprojektet er uigennemtænkt og fyldt med håbløse hovsa dispositioner fra havnechefens side. Han er sikkert en visionær og dygtig idémand, men er det nok? Hvad med behovsanalyse og businesscasen - der er noget der åbenlys halter hr. havnechef.

Man kan bruge masser af havnens og kommunens penge på hemmelige indledende rapporter og fantasifulde forudsigelser. Det har allerede været noget af en rejse at opleve et så turbulent og aparte forløb. Nu må det snart stoppe.

Byrådet og havneudvalget er selvsagt ikke eksperter på alle områder. De forsøger bare at gøre deres arbejde, så godt de kan. De folkevalgte må bare ikke krybe i flyverskjul, men løbende bekende, hvor de står politisk i forhold til så stort et projekt. En pinlig politisk musketered holder ikke! Demokrati og åbenhed er, hvad vi som borgere

ønsker, og hvad vi med rimelighed kan forvente.

Så "vend lige skråen"!

(forkortet af red.)

