Krydstogtturister besøger Helsingør som en souvenir-butik. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Skal vi lige tænke os om en ekstra gang ?

Debat Helsingør - 04. august 2019 kl. 07:17 Af Carsten Thomsen, Lappen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Er du parat til at ødelægge det sydlige havnemiljø med en krydstogtskaj ? Ønsker du at bakke op om disse planer ? Eller skal vi stoppe et politisk projekt, som ligner en endog meget skør idé ?

En bæredygtig turisme i Helsingør må være et vigtigt mål for vores by. V i må ikke ende som en tom kulisse for turister. Mange byer i Europa er nærm est ødelagt på grund af masseturisme. Byer skal først og fremmest hænge sammen for deres indbyggere.

Vi skal sætte fokus på miljøet og være byen, der er på forkant, når det gælder trivsel og intelligente klimaløsninger, herunder også en absolut nødvendig strategi for vores kystsikring. Vi bør arbejde målrettet for en ren og CO2-neutral by.

Helsingør tiltrækker turister, fordi vi har en unik historisk by. Vores hoteller, pensionater, vandrehjem, campingpladser og lystbådehavne tæt ved Øresund modtager allerede mange turister, der vælger kortere eller længere ophold. Det er denne gruppe turister, der vil gavne byens erhvervsliv og indbyggere. Kulturlivet med musik-, teater-, og sportsarrangementer, konferencer, museer og restauranter skal tegne vores by for besøgende såvel som lokalbefolkningen.

Vi skal arbejde hårdt for en åben by for interesserede turister og betragte dem som en værdifuld kulturudveksling, der fremmer den gensidige forståelse. Vi skal stolt vise, hvad vores by og omgivelserne kan tilbyde de mange, der besøger Helsingør.

Politikerne - og dermed byrådet må tage ansvar for turismens udvikling som helhed og ikke blot skele til snævre økonomiske interesser. Kvalitet måles derimod i mangfoldige oplevelser.

Det er således ikke ønskeligt at modtage massive og korte ophold af f.eks. krydstogtturister, der besøger byen som en »souvenir-butik« for derefter straks at sejle videre på »all inclusive«. Det er et overfladisk og tome besøg, der ikke gavner nogen og slet ikke byen.

Lad os give mulighed for at tilbyde fornuftig transport til vores by og de omliggende seværdigheder i højsæsonen. Vi har en kyststrækning med interessante byer og masser af muligheder.

En ansvarlig udvikling medtænker en respekt for de eksisterende værdier, som området allerede har.

Ingen hovsaløsninger som en dyr krydstogtkaj til først 100 mill - eller senere anslået til »kun 30 mill«. Det påtænkte område ligger tæt på roklubben , fritidsdykkerne, badelauget og lystfiskerne. Vi skal bevare Helsingør som en smuk, ren og bæredygtig by, der også tiltrækker nye familier. Vi skal fortsat øge alle de tiltag, der gavner byens borgere og de besøgende turister. Alt skal medtænkes. På den måde får vi skabt en sammenhængende udvikling til gavn for alle, såvel turister som byens borgere.

Alt tyder på, at turismen kun vokser i fremtiden. Så lad os bruge investeringerne klogt og undgå dumme og dyre fejltagelser. Helsingør »Bevar mig vel«. Hvad siger du ?