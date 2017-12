DN Helsingør argumenterer for, at man kan få en anden type lys på stadion, som ikke skal hæves 37 m over terræn.

Rettidig omhu eller lysforurening fra det kommende stadion?

Debat

Ja så har TMK-udvalget i Helsingør sagt ja til lokalplanforslaget, med meget få indrømmelser i forhold til de mange indsigelser, der er fremsat, herunder at stadion kun må bruges til idrætslige formål, og at lysstanderne er er for høje. Højden foreslås nedsat til 37 m. Det er stadig for højt set ud fra et lysforureningssynspunkt.