Dette skærmbillede fra DMI er fra den 25. december og beskriver regn-situationen.

Regnvandet har ikke skylden

Debat Helsingør - 03. januar 2020 kl. 13:25 Af Pia Klee og Keld Olsen, Espergærde Byforening Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Espergærde Renseanlæg udleder hver måned i gennemsnit 6-7000 kubikmeter urenset spildevand i Øresund; kapaciteten i ledninger og renseanlæg er simpelthen for lille. Forsyning Helsingør har derfor besluttet, at renseanlægget skal bygges om, og oplyst at man nu tænker på en af to løsningsmodeller.

Læs også: Klimasikring eller kloakudløb

Det er overraskende, at man kun taler om løsninger på selve renseanlægget. Måske indsatsen skulle ske på flere fronter: Både en ombygning og en håndtering af regnvandsmængder, så regnvandet aldrig ender i kloakken og dermed når renseanlægget.

Forsyning Helsingør har oplyst, at omtrent 50 procent af vandet i kloakkerne i forbindelse med skybrud stammer fra vejene. Hvis man i stedet ledte vejvandet væk fra kloakken, så mindskes belastningen af renseanlægget, og samtidig undgår mange husejere at investere i fx højvandslukke, for at sikre sig mod opstigende kloakvand ved skybrud.

De senere år er det imidlertid ikke mængden af regnvand, der er årsagen til, at kapaciteten på Espergærde Renseanlæg er for lille. Siden 2016 har nedbøren i Helsingør kommune således været under det normale. (Tallene for det på landsplan rekord-våde 2019 kendes ikke endnu).

Problemerne med det underdimensionerede Espergærde Renseanlæg har Forsyning Helsingør kendt længe. Fx. undersøgte man for ca. tre år siden muligheden for at afkoble det spildevand, der kommer fra Snekkersten til Espergærde, for at lede det til Helsingør renseanlæg, men det viste sig at være for dyrt.

Det er derfor overraskende, at Forsyning Helsingør først nu er kommet frem til, at Renseanlægget kan ombygges, og at to scenarier er i spil. Og det er også overaskende, at man først nu stiller i udsigt, at udbygningen af renseanlægget først med sikkerhed er færdig om fire år. Det kan næppe kaldes rettidig omhu. Til sammenligning tog det ca. 2 ½ år at opføre Helsingør stadion og 3 år at opføre Espergærde Idrætsby fra beslutning til indvielse.

Espergærde Byforening og andre gode mennesker har for længe siden bedt om forsikringer for at de nødvendige forudsætninger for den massive udbygning af Espergærde var opfyldt, herunder at vores kloakker kan bære belastningen.

Alligevel har Byrådet besluttet at udbygge Espergærde med mere end 1000 boliger svarende til ca. 2500 nye borgere eller 20 procent flere borgere i Espergærde, uden samtidig at sikre sig, at renseanlægget har den fornødne kapacitet.

I vor tid burde vi arbejde hen mod, at der slet ikke udledes urenset spildevand i Øresund. Men Byrådet har med åbne øjne vedtaget, at der kan udledes endnu større mængder.

