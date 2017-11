Real eyes - Realise - Real lies....

For mit vedkommende tænker jeg tilbage på de sidste fire år, med det nuværende byråd ved magten. Helsingør Kommune har en alvorlig identitetskrise, bl.a med syltning omkring borgernes ret til aktindsigt i kommunale sager, urigtige oplysninger i dagspressen til en lokal vognmand ( hr. Finn Durafour ), eskalerende brug af karteldømte virksomheder og leverandører, korruption, og ikke mindst, at den fungerende borgmester har mistet fatningen, kontrollen og lederskaben over sine ansatte. Der skal nytænkning til. Vend dejen i skålen. Frisk luft. Nyt syn på fremtidens kommunale opgaver og udfordringer, samt et opgør med fortidens billede af en lukket og arrogant organisation i Helsingør Kommune. Frit Demokrati har bemærket den manglende disciplin i Helsingør Kommune over for sine borgere. De kalder det manglende ordentlighed - jeg kalder det manglede respekt for borgerne. På flere punkter er jeg enig med Frit Demokrati, men langt fra hele vejen. Partiet mangler simpelthen pondus til at slå igennem, og at tør vise, hvem der skal svinge taktstokken i de næste fire år. Politik drejer sig ikke kun om samarbejde på tværs af de politiske kredse, men at hvert eneste politiske parti, taler deres sag, for at tjene vælgernes interesser. Det er der, slaget skal stå. Det nuværende Helsingør Byråd bør tænke over, om de kan se vælgerne i øjnene og sige, at de sidste fire år, er forløbet som det blev stillet i udsigt, op til valgkampen i 2013. Livet leves forlæns, men forstås baglæns. Sådan er det også med en politikers bedrifter - man bliver ikke målt på fremtidens visioner, men på fortidens gøren. Med det i bagklogskabens ulidelige klare lys, så håber jeg, at alle borgere i Helsingør Kommune, vil afgive deres stemme på det parti, som har indfriet deres forventninger i de sidste fire år, og som fremadrettet, vil tjene deres sag, uanset partifarve. Godt valg