Der skal mere fokus på folkeskolen.Foto: Allan Nørregaard

Prioriter folkeskolerne

Debat Helsingør - 06. december 2017 kl. 13:59 Af Carsten Bo Jensen, tidligere folketingsmedlem for Helsingør-kredsen(S) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Så blev konstitueringen også overstået formelt. Tillykke til både nyvalgte og genvalgte - og tillykke med udsigten til et særdeles bredt politisk samarbejde i Helsingør Byråd i de kommende fire år.

Nu begynder den politiske hverdag - og fra 1. januar forventer vælgerne stenhårdt arbejde og konkrete resultater til gengæld for krydset og honoraret. Der forestår mange opgaver - og som altid skal der prioriteres. Lad mig særligt fremhæve prioriteringen af en løsning på de problemer, der lokalt er opstået i kølvandet på folkeskolereformen (som nationalt var præget af elendigt politisk håndværk af samtlige partier - også mit eget) og siden har betydet et uholdbart mistillidsforhold mellem politikere, forvaltning, skoleledere, lærere, forældre - og i sidste ende også er gået ud over børnene og deres dagligdag.

Folkeskolerne i Helsingør kommune har savnet ro, stabilitet og fleksibilitet. Folkeskolen er den vigtigste institution i det danske samfund. Derfor skal den behandles med omhyggelighed og respekt. Det er den ikke blevet længe, og det er på tide at rette op på de lokale skavanker og bivirkninger, som reformen bragte med sig. Det kan gøres via fornuftige aftaler, som man ser det i snart sagt alle andre kommuner over hele landet. Altså er en løsning beviseligt realiserbar, og ikke nødvendigvis synderligt økonomisk kostbar.

I øvrigt har alle partier i Helsingør på forskellig vis lovet, at opprioriterer folkeskoleområdet under valgkampen. De løfter vil de blive holdt op på nu. Helt konkret betyder en opgradering af skolerne f.eks. flere to-lærer ordninger efter aftale. Pædagogiske redskaber der sikrer arbejdsro i de enkelte klasser, til gavn for både lærere og elever. Fysisk plads og reel tid til forberedelse for underviserne på de enkelte skoler. Det er fx uanstændigt at man først forlanger, at en lærer skal blive på skolen for at rette opgaver mv. - uden samtidigt at sørge for, at den pågældende lærer har et kontor at arbejde i.

Styrkelse af en ekstra indsats i forhold til svage og/eller socialt belastede elever. Dette vil gavne både de bogligt stærke og svage børn. Inkludering er godt. Mislykket inkludering er en katastrofe! Endeligt må der i større omfang skabes ro omkring ansættelses- og arbejdsforhold for medarbejderne. Ja, børnetallet er faldet - men det berettiger ikke til, at det synes at have været forbundet med konstant utryghed i ansættelsen, at være lærer på en skole i Helsingør Kommune gennem de seneste år. Der har været tale om pludselige massefyringer, og til tider yderst tvivlsomme forvaltnings dispositioner og projekter, som mere har båret præg af den gamle sandhed om, at for hver ny mellemleder, opfindes en ny forandring. For forandringens egen skyld, vel at mærke!

Det har naturligvis skabt utryghed, vrede og frustration blandt mange ansatte på skolerne - og som organiseret socialdemokrat er jeg ikke ét sekund i tvivl om, at årsagen til, at vi (S) ikke vandt borgmesterposten, i høj grad skyldtes, at der aldrig kom konkrete løsninger på de lokale problemer der fulgte med folkeskolereformen nationalt, før i de allersidste dage af valgkampen. Det var for lidt og for sent og kom til at fremstå leflende og utroværdigt. Et flertal af de lærere, der tidligere fast har stemt Socialdemokratisk, SF, eller Radikalt, er givet blevet politisk hjemløse, og blev i sofaen. Og personligt tror jeg, at det var akkurat dé stemmer der manglede for centrum-venstre den 21. november - og dermed også de stemmer der kan blive afgørende for udfaldet af fremtidige valg. Skoleområdet har i den forgangne valgperiode virket underligt forsømt og rodet - og politisk og forvaltningsmæssigt svagt ledet. Det bør det nye byråd rette op på hurtigt. De lokale skoleledere er velbegavede og veluddannede mennesker, som givet ønsker rimelige pragmatiske lokale løsninger. Find dem.