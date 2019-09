Krydstogtkajen er projekt, som kræver inddragelse af borgeren, skriver læseren. Foto: Allan Nørregaard

Politiske beslutninger og borgerinddragelse

Debat Helsingør - 18. september 2019 kl. 15:11 Af Jørgen Busch, lokaldemokrat, jurist og serviceøkonom Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat:

Af politiske beslutninger med store og vidtgående konsekvenser har jeg valgt at fremhæve de 3 større anlægsprojekter, sundhedshuset, en krydstogtkaj og en ny svømmehal.

Af planer som er nødlidende vil jeg pege på klima- og bæredygtighedsplanen, velfærdsprojekterne,

cyklistplanen, trafik- og mobilitetsplanen og administrationen af idrætten.

Anvendelsen i større omfang af borgerinddragelse og borgermøder som metoder, vil jeg se på ud fra muligheden for at anvende disse tiltag, som de oprindeligt var tiltænkt og for at genskabe tilliden til politik og demokrati.

De økonomiske dispositioner, afbalanceringen mellem anlæg og drift er en naturlig konsekvens af de politiske beslutninger og budgetlægningen, ligesom omfanget af borgerinddragelse også er et præcist mål for kvalificeringen heraf.

For sundhedshuset står man med dilemma: Oplevelser og funktioner. Her kan man sagtens fastlægge gode patient-, pårørende- og serviceoplevelser, som giver værdi. Sværere er det, når man ser på regionale ambulatoriefunktioner for diabetes, reumatologi, lunger, hjerte og børn.

For en krydstogtkaj står man med det dilemma, at det falder klart udenfor det borgernære, nytteværdien for lokalsamfundet er minimal og den er udenfor rammen for kommunale opgaver. Og her må vi tænke os om en ekstra gang ?

For den nye svømmehal står man med det dilemma, at sådanne større anlægsprojekter skal ske ud fra et erkendt, påtrængende behov, nytteværdien for lokalsamfundet og en nøjere samfundsmæssig prioritering.

For idrætten er der stadigvæk et behov for et endnu fastere samarbejde og hyppigere møder med forvaltningen og politikerne samt transparente procedurer for udpegninger til et samarbejdsforum og inddragelsen af baglandet.

Situationen havde set noget anderledes ud hvis demokratiet havde fungeret, som det var tiltænkt og borgerinddragelsen og borgermøderne var anvendt, at der var mindre fokus på at anvende konstruktiv journalistik til at genskabe tilliden til politik og demokrati og at man på de fremhævede områder havde sikret sig en udvikling i balance.