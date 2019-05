Send til din ven. X Artiklen: Politisk besluttet social dumping er nu en virkelighed i Helsingør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk besluttet social dumping er nu en virkelighed i Helsingør

Debat Helsingør - 20. maj 2019 kl. 09:34 Af Peter Kirkeby, Trykkerdammen, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Græsningsaftalen på Vestkilen er nu faldet på plads, og er tildelt en journalist, Lars Fløe Olsen, som er selvstændig erhvervsdrivende med kommunikationsrådgivning.

Læs også: Vestkilen og biodiversiteten

Lars Fløe Olsen har med stor dygtighed søgt om græsningsaftalen, og har vundet aftalen - hvilket naturligvis er fair nok.

Det der derimod kan undre er, at Udvalget for By, Plan og Miljø, har valgt at se bort fra den, til en sådan opgave, faglige baggrund.

Der hersker ingen tvivl om Lars Fløe Olsens kommunikative kapacitet - men, på hvilken måde opfylder Fløe Olsen den forventelige kvalificerede baggrund for dyrehold og landbrug?

Et flertal i udvalget for By, Plan og Miljø: Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Jens Bertram (C) og Janus Kyhl (C) godkendte indstillingen og kriterierne med bemærkning om, at det skal indgå, at et af kriterierne i udbuddet er, at man er lokal.

Lars Fløe Olsen er, så vidt vides, indtrådt i Flynderupgårds Græsningslaug som må opfylde kriteriet om at være lokalt forankret - men hvorledes er ejerforholdet og den lokale forankring til de dyr, som Græsningslauget ønsker at sætte ud på Vestkilen?

Hvorom alting er, så er vores mistanke blevet bekræftet derhen, at Helsingør kommune er i færd med at fratage en selvstændigt erhvervsdrivende landmand for sit håndværk og erhverv, ved at fratage denne muligheden for et græsningsareal til sine dyr - for derefter at overdrage arealet til velmenende "koklappere" - fremfor et erhvervsdrivende landbrug.

Den politiske beslutning er skelsættende, for den sidste lokale bonde - og man kan kun håbe på, at politikerne, med samme lokale forståelse og indsigt, vil hjælpe Lars Wichmann med at finde en anden græsningsmulighed for hans dyr - eller måske vil de hellere vil bistå ham med at slå dyrene ned? - fravriste hamhans erhvervsliv? - der kunne jo blive til en dejlig byggegrund på Klostermosevej.

Lad mig udtrykke et stort tillykke til Lars Fløe Olsen og Flynderupgård Græsningslaug, samt naturligvis den bonde der kommer til at levere dyrene - I vandt græsningsaftalen på ærlig vis! - gennem dygtig imødekommende politisk kommunikation.

Ansvaret for den sociale dumping, i forhold til Helsingørs sidste bonde, påhviler alene de folkevalgte politikere.

relaterede artikler

Vestkilen - den uendelige historie 14. maj 2019 kl. 09:59

Formand kommer med forkerte oplysninger om udbud 26. april 2019 kl. 14:57

Alle har kunne byde ind på Vestkilen 17. april 2019 kl. 10:18