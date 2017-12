Politiets plan er uforståelig

Politigården i Helsingør. Foto: Allan Nørregaard

Debat Helsingør - 07. december 2017 kl. 13:09 Af Maria Gjerding, folketingsmedlem, EL, Allan Berg Mortensen, byrådsmedlem, EL Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af artikler i dagspressen den 6. december 2017 fremgår at en projektgruppe under Nordsjællands Politi anbefaler, at politigården i Helsingør, nedlægges som hjemsted for udryknings- og politipatruljer.

Helsingør er en by med 63.000 indbyggere og et livligt natteliv, blandt andet fordi Helsingør er en grænseby. Det vil være meget utrygt for borgerne at vide, at der ikke køres udrykning fra Helsingør men at borgerne i værste fald, skal vente på en udrykning fra Hillerød eller Gentofte.

Hvis en borger bliver overfaldet, kan det være afgørende for offeret, at politiet kan være hurtigt tilstede.

Vi er helt uforstående over for anbefalingen og håber, at ledelsen af Nordsjællands Politi ikke følger den.