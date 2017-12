Juleaften og nytårsaften lukker Sundhedshuset i Helsingør klokken 18. Foto: Photographer: Ole Konstantyner

Pas på dig selv i juledagene - især hvis du er fra Helsingør kommune

Debat Helsingør - 19. december 2017 kl. 19:59 Af Freja Södergran, Sygeplejestuderende, Regionsmedlem, DF, fra 1.1.18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som borger i Helsingør kommune skal du håbe på, at du ikke for brug for lægehjælp hverken juleaften eller nytårsaften. Regionen som står for driften af Sundhedshuset, har nemlig i år besluttet, at sundhedshuset disse to dage skal lukke allerede kl. 18.00 mod det normale lukningstidspunkt kl. 21.00 årets 363 andre dage.

Det syner måske ikke af meget, at man de to dage lukker 3 timer før normal. Men for dem som vil have bruge for lægehjælp, netop i det tidsrum, vil man være nødsaget til at tage til Hillerød. Man skal her huske på, at også den offentlige transport, holder jul og nytår. Ifølge rejseplanen.dk vil det betyde en transporttid på ca. 2 timer, alt afhængig af hvad tid du har brug for lægehjælp.

Endnu engang har centraliseringen vist sig, at gå ud over borgere i Helsingør. Ja, vi fik et sundhedshus, men vi har så bare ikke et sundhedshus der har åben juleaften og nytårsaften.

Jeg mener ikke alene, at det er et sundheds- og tryghedsproblem, det er også et demokratisk problem, at man gang på gang fra regionens side, tilsidesætter sund fornuft og negligere borgere fra vores område. Vi har også ret til et ordenligt og nært sundhedstilbud; også jule- og nytårsaften.

Så kære borgere i Helsingør kommune, pas godt på jer selv i juledagene!

Mit nytårsforsæt må være, at få Region Hovedstaden til styrke det nære sundhedsvæsen. Lad os håbe at mine nye kollegaer er enige!