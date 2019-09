På vegne af min arbejdsgiver

Debat:

Bare for lige at rydde op i forvirring og kuriøse mistanker, som Jens Kirkegaard og Carsten Rygaards læserbrev, fredag, måtte afstedkomme: Når jeg - hvilket sker sjældent - sender et debatindlæg til en avis underskrevet med eget navn, arbejdssted og jobfunktion, skriver jeg selv sagt altid på vegne af min arbejdsgiver, Helsingør Kommune. Og som hovedregel kun når det omhandler et emne nært beslægtet med mit faglige område, Kommunikation. Altså på samme måde som når for eksempel en læge på et sygehus ytrer sig om behandlingsmetoder, en arkitekt om byplanlægning eller en ældrechef om hjemmepleje. Jeg forsøger altså kort og godt på vegne af min arbejdsgiver at bidrage til en offentlig debat, jeg må forventes at have forstand på.