På studietur i Helsingør Kommune

Debat Helsingør - 04. maj 2018 kl. 10:01 Af Rolf Vallebo Thorngaard, Frederiksberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden dag kørte jeg på Studietur i Helsingør Kommune, dels for at tilse kommunens billede ud af til, men også for at observere tingenes generelle tilstand.

Min vej førte mig forbi Rørtang og det store byggeri, hvor der i fremtiden skal brændes træflis af, indtil leverandørerne af dette, hæver priserne og anlægget ikke længere har sin relevans - Gud velsigne fossile brændstoffer!

Ved indgangen til Rørtang troede jeg faktisk, at jeg var havnet til det europæiske melodi grandprix, fordi der holder alverdens nationaliteter af køretøjer fx fra Spanien, Portugal, Polen, Estland, Tyskland og Finland. En broget cocktail af arbejdere, imens det nødvendige spørgsmål trænger sig på; Det kan godt være, at de arbejder under dansk overenskomst, men hvor dælen er danskerne henne, som burde bestride disse jobs, og hvor er De Røde Faner, til at lægge pres på bygherren, så der fortrinsvis bruges danske hænder til arbejdet?

Udenlandsk arbejdskraft, efter dansk overenskomst, skal ikke være det primære, men det sekundære - i tilfældet med Rørtang, ser det bare omvendt ud!

Fra Rørtang gik turen til Axeltorv i Helsingør Bymidte. Et trist syn med absolut flest tomme lokaler i Helsingør Kommune, målt ud fra områdets størrelse.

En gåtur i Stjernegade, Bjergegade, Stengade og Sct. Olai Gade taler sit tydelige sprog, nemlig det faktum, at den stigende handel på internettet slagter detailhandlen. Hvad der kan overleve på lang sigt, er de ydelser, som man ikke kan købe på internettet fx massage, manicure, pedicure eller to ristede og en congo-bajer.

Man kunne godt ønske sig, at der blev lavet en slagplan imellem Helsingør Kommune og detailhandlen i bymidten. En slagplan, hvis prioritet er at gøre Helsingør til en publikumsmagnet for detailhandel, og dermed sat på Danmarkskortet, som det fedeste, bedste og et absolut lækkert sted af handle. Det gælder om at markedsføringen fra begge sider skal være utraditionel á la det som hr. Simon Spies mestrede til det perfekte. Bevares, vi er ikke derhenne, hvor den kære borgmester skal træde an i bikini eller udføre topløs servering på Axeltorv, til glæde for de landsdækkende medier, selvom det på mange måder nok ville give en vis portion medieomtale. Markedsføringen skal altså være anderledes, så omgivelserne ikke glemmer den med det samme. Hvem kan ikke huske Harry & Berntsen, eller måske Sqush reklamerne med Finn & Jacob?

Omgivelserne omkring Helsingør Bymidte er fra naturens side lagt fast, og hvilken dansk handelsby, ville ikke give guld og grønne skove for den location? Vand, strand, solopgang over Helsingborg, off. transport direkte til Bymidten og oceaner af p-pladser, som burde være gratis i butikkers åbningstid.

Slagplanen skal bestrides af kvikke hoveder, skøre ideer og en god portion humor. Hvis det bliver nogle af ingredienserne, så kan Bymidten være helt fremme, hvor det at drive detailhandel pludselig bliver meget sjovere, og Helsingør Kommune, kan skovle penge ind fra nye arbejdspladser, øget vækst i befolkningen og ikke mindst, at kunne udskille fra andre søvnige provinsbyer. Hvor skal pengene komme fra til markedsføringsprojektet? Helsingør Kommune kunne starte med at sløjfe deres ulovlige sponsorater til FC Helsingør, og begrave ideen om et nyt stadion ved Pålsjö-hullerne. Tilsyneladende er der mere fremtid i arbejdspladser, vækst og skatteborgere med fast arbejde, fremfor Porsche-løsninger til et fodboldhold, der ikke kan kreditgodkendes til at købe en vaffelis...