Os i det nedfrosne

Det er ikke gratis at have en bolig, let at blive stemplet, når man bor i et palæ eller ude i skoven og heldigvis svært at holde sig væk fra andre - hov nej, det praktiserer vi i kæmpegrad. De hjemløse drikker ikke på 1. klasse. Nogle socialiserer sig med en "drink" til. Rigtige venner er for banalt for halvdelen.